Τις μπάρες σε τρεις σταθμούς διοδίων έσπασε 20χρονος αλλοδαπός οδηγός, προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο. Ο νεαρός τελικά συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, καθώς ενέχεται σε μεταφορά παράτυπων μεταναστών.

Συγκεκριμένα, σήμερα τα ξημερώματα, στο πλαίσιο διενέργειας συστηματικών αστυνομικών ελέγχων στην Εθνική Οδό Ευζώνων – Θεσσαλονίκης, το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 20χρονος, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο ανέπτυξε υπερβολική ταχύτητα. Στη συνέχεια, ακινητοποίησε το όχημα και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως συνελήφθη με τη συνδρομή αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης.

Διαπιστώθηκε ότι μετέφερε παράνομα αλλοδαπούς χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια, ενώ προέκυψε επίσης ότι ο συλληφθείς στερείται άδειας ικανότητας οδήγησης.

Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, όπως και το χρηματικό ποσό των 300 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

