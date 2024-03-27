Ένα άτομο στο νοσοκομείο μετά τη φωτιά σε ταβέρνα στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης για φωτιά σε κατάστημα εστίασης στην περιοχή της Πολίχνης, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 16:15 σε ταβέρνα επί της οδού Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά προκλήθηκε στον χώρο της κουζίνας του καταστήματος.

Δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες τόσο στον χώρο της κουζίνας όσο και σε καμινάδα του καταστήματος.

Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε ένα άτομο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το άτομο παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και διεκομίσθη για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.