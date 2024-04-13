Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Βόρεια Εύβοια

Λογαριασμός
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 2 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος στα 18,7 χιλιόμετρα.

Σεισμική δόνηση 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:30 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 2 χιλιόμετρα νότια, νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας και το εστιακό βάθος στα 18,7 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία Ιστιαίας δεν έχουν αναφερθεί ζημιές έως τώρα.

