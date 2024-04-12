Ελεύθερος, χωρίς την επιβολή περιοριστικού όρου και χρηματικής εγγύησης, αφέθηκε μετά την απολογία του στην Ευρωπαία Ανακρίτρια κατηγορούμενος για την υπόθεση της μη ολοκλήρωσης της σύμβασης 717 της ΕΡΓΟΣΕ για την ανάταξη και αναβάθμιση συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ένας από τα τέσσερα στελέχη της Ελληνικής Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομών Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ), στους οποίους η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποδίδει την κατηγορία της απιστίας .

Σύμφωνα με την κατηγορία,

οι υπάλληλοι της Διαχειριστικής Αρχής, που ήταν υπεύθυνη για τη διαχείριση των κονδυλίων, "ενήργησαν κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διαχείρισης αυτών των περιουσιακών στοιχείων" καθώς "παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία που υπέβαλαν οι υπάλληλοι της ΕΡΓΟΣΕ ήταν προδήλως μη ορθά και ελλιπή, οι δημόσιοι υπάλληλοι της Διαχειριστικής Αρχής ενέκριναν τη χορήγηση των αντίστοιχων ενισχύσεων, προκαλώντας ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ε.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου"

Σύμφωνα με την έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, η ζημιά που προκλήθηκε προσδιορίζεται σε ποσό άνω των 15,6 εκατομμυρίων ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.