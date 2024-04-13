Επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα στα Εξάρχεια

Νύχτα έντασης στα Εξάρχεια. Κουκουλοφόροι μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμάτων στην Πλατεία Εξαρχείων ενώ επιτέθηκαν με πέτρες και μολότοφ κατά των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο.

Η ένταση μεταφέρθηκε και στην οδό Μεσολογγίου ενώ οι ταραξίες προκάλεσαν φθορές σε κατάστημα στη συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και Διδότου.

Σύμφωνα με την αστυνομία μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει προσαγωγές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.