Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Σύμης

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε, στις 23.40, στη θαλάσσια περιοχή 13 χιλιομέτρα νοτιοδυτικά της Σύμης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 19,5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο νησί της Σύμης και λιγότερο αισθητή στο νησί της Ρόδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.