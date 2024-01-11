Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νοτιοδυτικά της Σύμης

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στη θαλάσσια περιοχή 13 χιλιομέτρα νοτιοδυτικά της Σύμης.

Σεισμός - Σύμη

Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε απόψε, στις 23.40, στη θαλάσσια περιοχή 13 χιλιομέτρα νοτιοδυτικά της Σύμης.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 19,5 χιλιόμετρα.

Η σεισμική δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στο νησί της Σύμης και λιγότερο αισθητή στο νησί της Ρόδου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σύμη Σεισμός ρίχτερ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark