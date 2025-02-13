Σεισμοί Σαντορίνη: Ελέγχουν το ηφαίστειο Κολούμπο και τα ρήγματα για αέρια

Ειδικό μηχάνημα για να μετρήσουν τα αέρια που εκλύονται από το ηφαίστειο Κολούμπο της Σαντορίνης θα ποντίσουν επιστήμονες στο πλαίσιο των ερευνών, ώστε τα στοιχεία που θα συλλέξουν να αναλυθούν για να δουν εάν υπάρχει αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα.



Στη συνέχεια θα συνεχίσουν το ταξίδι προς την Άνυδρο όπου καθόλη τη διάρκεια της διαδρομής με ειδικά όργανα που θα ποντίσουν θα δουν τη μορφολογία του βυθού, αλλά και τα ρήγματα που πιθανόν έχουν δημιουργηθεί, ώστε να κατανοήσουν καλύτερα το φαινόμενο που παρατηρείται τις τελευταίες δυο εβδομάδες.



Οι επιστήμονες του ωκεανογραφικού ΑΙΓΑΙΟ του ΕΛΚΕΘΕ θα πραγματοποιούν τις έρευνες στη θαλάσσια περιοχή για τουλάχιστον τρεις μέρες.

Αναλυτικά, οι έρευνες του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού θα περιλαμβάνουν:

Λεπτομερή βυθομετρική και μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων ή δομών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των υποθαλάσσιων ρηγμάτων, την πιθανή εκδήλωση υποθαλάσσιων κατολισθήσεων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας των υποθαλάσσιων πρανών σε κατολισθήσεις. Καταγραφή υψηλής ανάλυσης σεισμικών τομών του υποστρώματος του πυθμένα με στόχο την λεπτομερή αποτύπωση του ανώτερου τμήματος των ρηγμάτων που πιθανόν έχουν δραστηριοποιηθεί κατά την τρέχουσα σεισμική διέγερση καθώς και των πιθανών κατολισθητικών φαινομένων. Καταγραφή πρόσθετων σεισμικών τομών μεγάλης διείσδυσης (multichannel reflection seismics) με στόχο την συλλογή περισσότερων δεδομένων για την γεωμετρία των ρηγμάτων σε μεγαλύτερα βάθη (>1-2 χλμ.) κάτω από τον πυθμένα. Μετρήσεις ωκεανογραφικών παραμέτρων (θερμοκρασία, θολερότητα, αλατότητα) και των συγκεντρώσεων ραδιενεργών στοιχείων (π.χ ραδόνιο) στη στήλη του νερού και κοντά στον πυθμένα, με στόχο τον εντοπισμό πιθανής αυξημένης έκλυσης ρευστών (αερίων) από τα υποθαλάσσια ρήγματα της περιοχής.

