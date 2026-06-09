Η αντίστροφη μέτρηση για την επίσημη έναρξη της εποχής του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη έχει αρχίσει. Η «κιτρινόμαυρη» ΚΑΕ ανακοίνωσε πως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Αλεξάνδρειο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστεί επίσημα ο "Kill Bill" ως ο νέος προπονητής της ομάδας.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Nick Galis Hall, με τη διοίκηση να προχωρά αρχικά σε απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας της και να παρουσιάζει το πλάνο για την επόμενη ημέρα του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 15/06 θα λάβει χώρα συνέντευξη Τύπου της διοίκησης και παράλληλα η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας, Βασίλη Σπανούλη.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 12:00 στην αίθουσα «Ηλίας Ζυγούρης» του Αλεξανδρείου Μελάθρου. Η διοίκηση θα κάνει τον έως τώρα απολογισμό και θα παραθέσει το πλάνο για την «επόμενη μέρα», ενώ ακολούθως θα γίνει η παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ που προτίθενται να δώσουν το «παρών» στη συνέντευξη Τύπου να αποστείλουν τη σχετική ειδοποίηση (ονοματεπώνυμο και Μέσο) στη διεύθυνση press@arisbasketball.com έως το μεσημέρι της Παρασκευής 12/06, μαζί με τα στοιχεία των οπερατέρ/κάμεραμαν εφόσον υπάρχουν. Το ίδιο και οι φωτορεπόρτερ οι οποίοι θα καλύψουν την εκδήλωση, καθώς η είσοδος στην αίθουσα θα γίνει με λίστα».

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