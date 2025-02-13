Λογαριασμός
Απειλητικά μηνύματα κατά της προέδρου και της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου για τα Τέμπη - Συναγερμός στις αρχές

Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Ιωάννα Κλάπα δέχτηκε δύο τηλεφωνήματα στη Γραμματεία του γραφείου της. Το ένα μάλιστα ήταν χωρίς απόκρυψη

Τέμπη: Απειλητικά μηνύματα κατά της Προέδρου και της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου

Της Έλενας Γαλάρη

Απειλές κατά της ζωής τους δέχονται η πρόεδρος και η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου με αφορμή την υπόθεση του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η κ. Ιωάννα Κλάπα δέχτηκε δύο τηλεφωνήματα στη Γραμματεία του γραφείου της. Το ένα μάλιστα ήταν χωρίς απόκρυψη. Ο άγνωστος ή οι άγνωστοι απείλησαν τη ζωή της, όπως και τη ζωή της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυρία Κλάπα έχει γίνει αποδέκτης και απειλητικών emails.
 

