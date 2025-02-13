Σαντορίνη: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ανάφης

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε ο Δήμος Ανάφης για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τη σεισμική δραστηριότητα που εκδηλώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα στην περιοχή, κατόπιν απόφασης του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Παπαγεωργίου. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύσει έως και τις 13 Μαρτίου 2025.

Ο Δήμος Ανάφης της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας είχε υποβάλει αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπως ανέφερε ο δήμαρχος του νησιού, Ιάκωβος Ρούσσος.

Και στην Ανάφη θα εφαρμοστεί το επίδομα των 534 ευρώ για αναστολή εργασίας, όπως ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.



«Συμπεριλαμβάνουμε και τον Δήμο Ανάφης στα προστατευτικά μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας.

Συμπεριλαμβάνουμε και τον Δήμο Ανάφης στα προστατευτικά μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων μετά την κήρυξη του Δήμου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. https://t.co/RAZU70gzwk — Niki Kerameus (@nkerameus) February 13, 2025

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής:

1. Αναστολή Συμβάσεων Εργασίας

Όλες οι επιχειρήσεις - εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου Θήρας δύνανται να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους για την περίοδο από 1η Φεβρουαρίου έως 3η Μαρτίου 2025. Η ρύθμιση αυτή αφορά εργαζομένους που είχαν προσληφθεί έως και την 31η Ιανουαρίου 2025. Για την προστασία των εργαζομένων, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής δεν επιτρέπεται να προβούν σε απολύσεις κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής. Τυχόν καταγγελίες συμβάσεων θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες. Μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, οι επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν χρήση του μέτρου, οφείλουν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με την περίοδο της αναστολής.

2. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού

Οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τίθεται σε αναστολή δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε τριάντα ημέρες, κατ' αναλογία των ημερών διάρκειας της αναστολής των συμβάσεων εργασίας τους. Παράλληλα, διασφαλίζεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού μισθού καθώς και η αναλογία δώρων εορτών. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη, ενώ η σχετική δαπάνη καλύπτεται πλήρως από τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και να γνωστοποιήσουν το σχετικό πρωτόκολλο στους εργαζομένους. Οι εργαζόμενοι, στη συνέχεια, θα υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης εργαζομένων (supportemployees.services.gov.gr) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr. Τα παραπάνω θα τεθούν σε λειτουργία μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης.

Σημειώνεται ότι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε χθες Τετάρτη ο Δήμος Αμοργού ενώ ο Δήμος Θήρας έχει κηρυχθεί εδώ και περισσότερο από μία εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

