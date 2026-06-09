Ηλιούπολη: Φορτηγό προσέκρουσε σε κολώνα - Διακοπή κυκλοφορίας στην οδό Πίνδου

Προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων έχουν προκληθεί στην περιοχή της Ηλιούπολης, έπειτα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγο με την εμπλοκή ενός φορτηγού οχήματος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του βαρέος οχήματος έχασε τον έλεγχο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το φορτηγό να προσκρούσει σε κολώνα. Η πρόσκρουση ήταν τόσο ισχυρή που προκάλεσε την πτώση της κολώνας.

Λόγω του συμβάντος, η Τροχαία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πίνδου. Το κλείσιμο του δρόμου εκτείνεται από το ύψος της οδού Αναξαγόρα έως και το ύψος της οδού Σωκράτους.

Πηγή: skai.gr

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