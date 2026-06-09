Φωτιά εκδηλώθηκε χθες 8 Ιουνίου 2026, σε χαμηλή βλάστηση στη βραχονησίδα Κουμουνδούρου, έναντι της παραλίας Βοτσαλάκια στον Πειραιά.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση αλλά λόγω αδυναμίας πρόσβασης επίγειων δυνάμεων ενεργοποιήθηκε άμεσα από το κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος το πλωτό μέσο τύπου RAFNAR, η νέα προσθήκη στον στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στο έργο της κατάσβεσης έλαβε μέρος και ένα ιδιωτικό πλωτό μέσο (ρυμουλκό).

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ ελάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά την αδυναμία της προσβασιμότητας από τις επίγειες δυνάμεις, η πυρκαγιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Στελέχη του ανακριτικού γραφείου Πειραιά σε συνεργασία με τη Διερεύνηση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

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