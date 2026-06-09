Χιου Λόρι: Ξέσπασε σε φαν του «House» και μετά ζήτησε συγγνώμη

Ο Χιου Λόρι ζήτησε δημόσια συγγνώμη μετά την έντονη αντίδρασή του σε κριτική που έγινε viral για τη σειρά «House». Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοσιογράφος Τζάνετ Μάρεϊ σχολίασε στα social media ότι η δημοφιλής ιατρική σειρά ακολουθούσε, κατά τη γνώμη της, σχεδόν το ίδιο μοτίβο σε κάθε επεισόδιο: ένας ασθενής με μυστηριώδη ασθένεια, λανθασμένες διαγνώσεις, κίνδυνος θανάτου και τελικά η λύση από τον Dr. House την τελευταία στιγμή.

Ο 66χρονος Βρετανός ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του ιδιοφυούς αλλά κυνικού γιατρού, απάντησε με έντονα σαρκαστικό ύφος, υπερασπιζόμενος τη σειρά και τους σεναριογράφους της.

Λίγο αργότερα, ωστόσο, όταν η δημοσιογράφος ανέφερε ότι δέχτηκε επιθέσεις και «τρολάρισμα», ο Χιου Λόρι επανήλθε με απολογητικό μήνυμα στο Χ. Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι ήταν «ελαφρώς μεθυσμένος» όταν έγραψε την αρχική του απάντηση και ξεκαθάρισε πως δεν ήθελε να στραφεί κανείς εναντίον της.

Ο ηθοποιός εξήγησε ακόμη ότι η αντίδρασή του δεν είχε να κάνει προσωπικά με εκείνη, αλλά με την αγάπη του για τους ανθρώπους που έγραψαν τη σειρά. Όπως σημείωσε, προσπαθούσε να υπερασπιστεί τους σεναριογράφους του «House», τους οποίους εκτιμά βαθιά.

Η σειρά «House» προβλήθηκε από το 2004 έως το 2012, ολοκληρώνοντας οκτώ σεζόν και χαρίζοντας στον Χιου Λόρι τεράστια διεθνή αναγνώριση, αλλά και πολλές υποψηφιότητες για σημαντικά τηλεοπτικά βραβεία.

Πηγή: skai.gr

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