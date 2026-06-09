Το ολοήμερο party της Allwyn στα εγκαίνια του νέου καταστήματος στο Σύνταγμα

Με δυνατά vibes, ενθουσιασμό και εντυπωσιακή προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn, στο Σύνταγμα. Με μια λαμπερή γιορτή, το νέο κατάστημα της Allwyn άνοιξε και επισήμως τις πόρτες του, δίνοντας παράλληλα το στίγμα της νέας εποχής για το δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.

Εκεί όπου η καρδιά της πόλης δεν σταματά ποτέ να χτυπά, στην πλατεία Συντάγματος, εκατοντάδες επισκέπτες απόλαυσαν ένα ολοήμερο party, γεμάτο μουσική, κέφι και θετική ενέργεια. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά το κατάστημα του αύριο, που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία των πελατών μέσα από έναν μοναδικό, σύγχρονο χώρο, σχεδιασμένο με στόχο να προσφέρει άνεση και διαδραστικότητα.

Χορηγοί του ξεχωριστού event ήταν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Pepper και Happy, με τους Τάκη Γιαννούτσο, Θοδωρή Βαμβακάρη, Βίκυ Χατζάκη και Σωτήρη Καλυβάτση να ψυχαγωγούν τον κόσμο μέσα από ζωντανές εκπομπές. Ο DJ Spector ανέβασε ακόμη περισσότερο τη διάθεση και τα… ντεσιμπέλ με τα μουσικά του set, ενώ τα giveaways και οι εκπλήξεις διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Βίκυ Χατζάκη και Σωτήρης Καλυβάτσης διατηρήσαν αμείωτο το ενδιαφέρον των επισκεπτών με live εκπομπές

Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρή Βαμβακάρης ψυχαγώγησαν το κοινό μέσα από ζωντανές εκπομπές

Ολοήμερο party στα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn στο Σύνταγμα

Αναμνηστικές φωτογραφίες στο ξεχωριστό photobooth

Η ομάδα της Allwyn

​Δείτε τα highlights από τα εγκαίνια του νέου καταστήματος Allwyn, στον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της χώρας: https://www.youtube.com/shorts/ozrsUKrtUEg

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Πηγή: skai.gr

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