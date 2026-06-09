Ολυμπιακός: Δεν μπαίνει σε πλειστηριασμό για τον Γιαννούλη

Τέλος ο Γιαννούλης για τον Ολυμπιακό!

Ο Κώστας Νικολακόπουλος μετέφερε μέσω του bwinΣΠΟΡFM 94,6 την πληροφορία ότι οι Πειραιώτες αποσύρθηκαν από τη μεταγραφή του Γιαννούλη.

Ο λόγος είναι ότι σε συνάντηση με την πλευρά του παίκτη, ζητήθηκε εξτρά χρόνος, κάποιες ημέρες ακόμα, για να δώσει την οριστική απάντησή του ο διεθνής μπακ, ενώ ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να μπει σε τέτοια διαδικασία. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε οικονομικό θέμα με την Άουγκσμπουργκ.

Λέγεται ότι ο 31χρονος αριστερός μπακ ζήτησε χρόνο και ενώ ήταν να απαντήσει άμεσα στους «ερυθρόλευκους», γιατί δέχθηκε πιέσεις.

Τη φετινή σεζόν ο Γιαννούλης έκανε 29 συμμετοχές με δύο γκολ και πέντε ασίστ με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ.

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