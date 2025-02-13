Εντυπωσιακό βίντεo: Το Μέγα Τσουνάμι του Αιγαίου «σαρώνει« την Αρχαία Κρήτη

Ακόμη ένα εντυπωσιακό βίντεο από το προφίλ του YouTube, Homemade, επιχειρεί να αναπαραστήσει αυτή τη φορά το καταστροφικό χτύπημα του τσουνάμι που διέλυσε την Αρχαία Κρήτη, μετά την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης που έλαβε χώρα σύμφωνα με νεότερες μελέτες μετά το 1600 π.Χ.

Την κολοσσιαία έκρηξη ακολούθησε το γιγάντιο τσουνάμι.

Όταν το ηφαίστειο της Σαντορίνης εξερράγη, το κύμα της απόλυτης καταστροφής σάρωσε την Κρήτη, εξαφανίζοντας τον Μινωικό πολιτισμό!

Πώς έγινε αυτή η βιβλική καταστροφή; Πώς χάθηκε μια ολόκληρη αυτοκρατορία μέσα σε λίγα λεπτά;

Το σοκαριστικό βίντεο επιχειρεί να αποτυπώσει και να συνοψίσει την αλήθεια πίσω από την οργή της φύσης που άλλαξε την ιστορία, προσεγγίζοντας την έκρηξη από ελαφρώς διαφορετική οπτική ενώ περιλαμβάνει ακόμα περισσότερα στοιχεία που ενισχύουν την αληθοφάνειά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.