Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα στοχεύει τον ενεργειακό τομέα, τις τράπεζες αλλά και την αλιεία, όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εστιάζουμε στους τομείς με το μεγαλύτερο αντίκτυπο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

«Οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να πλήττουν σκληρά και σε βάθος. Αποδυναμώνουν τις οικονομικές βάσεις της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας.»

Πηγή: skai.gr

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