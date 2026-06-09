Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προτείνει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο θα στοχεύει τον ενεργειακό τομέα, τις τράπεζες αλλά και την αλιεία, όπως επιβεβαίωσε την Τρίτη η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Εστιάζουμε στους τομείς με το μεγαλύτερο αντίκτυπο», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.
«Οι κυρώσεις μας συνεχίζουν να πλήττουν σκληρά και σε βάθος. Αποδυναμώνουν τις οικονομικές βάσεις της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας.»
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