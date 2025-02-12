Σαντορίνη: Ερευνητική αποστολή του ωκεανογραφικού σκάφους ΑΙΓΑΙΟ - Εκδόθηκε NAVTEX (Χάρτης)

Με πολυμελή ερευνητική ομάδα και κατάλληλο σύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό αποπλέει για την περιοχή Σαντορίνης – Αμοργού το Ωκεανογραφικό Σκάφος Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Αντικείμενο του ερευνητικού πλόα του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ θα είναι η συλλογή πρόσθετων γεωλογικών, γεωφυσικών, γεωχημικών και ωκεανογραφικών δεδομένων με σκοπό τη συμβολή στην πληρέστερη κατανόηση της σεισμικής δραστηριότητας που εξελίσσεται στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, από τον σταθμό Ηρακλείου του Πολεμικού Ναυτικού εκδόθηκε NAVTEX η οποία ισχύει από τις 16:00 σήμερα Τετάρτη έως τις 20 Φεβρουαρίου. Το πλοίο αναμένεται να είναι στη θαλάσσια περιοχή την Πέμπτη.

Οι έρευνες του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ στην περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού θα περιλαμβάνουν:

Λεπτομερή βυθομετρική και μορφολογική αποτύπωση του πυθμένα με στόχο τον εντοπισμό φαινομένων ή δομών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα των υποθαλάσσιων ρηγμάτων, την πιθανή εκδήλωση υποθαλάσσιων κατολισθήσεων και την εκτίμηση της επικινδυνότητας των υποθαλάσσιων πρανών σε κατολισθήσεις. Καταγραφή υψηλής ανάλυσης σεισμικών τομών του υποστρώματος του πυθμένα με στόχο την λεπτομερή αποτύπωση του ανώτερου τμήματος των ρηγμάτων που πιθανόν έχουν δραστηριοποιηθεί κατά την τρέχουσα σεισμική διέγερση καθώς και των πιθανών κατολισθητικών φαινομένων. Καταγραφή πρόσθετων σεισμικών τομών μεγάλης διείσδυσης (multichannel reflection seismics) με στόχο την συλλογή περισσότερων δεδομένων για την γεωμετρία των ρηγμάτων σε μεγαλύτερα βάθη (>1-2 χλμ.) κάτω από τον πυθμένα. Μετρήσεις ωκεανογραφικών παραμέτρων (θερμοκρασία, θολερότητα, αλατότητα) και των συγκεντρώσεων ραδιενεργών στοιχείων (π.χ ραδόνιο) στη στήλη του νερού και κοντά στον πυθμένα, με στόχο τον εντοπισμό πιθανής αυξημένης έκλυσης ρευστών (αερίων) από τα υποθαλάσσια ρήγματα της περιοχής.

Ο ερευνητικός πλόας του Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ στη περιοχή Σαντορίνης – Αμοργού εντάσσεται στο ερευνητικό πρόγραμμα «Αθηνά εναντίον Εγκέλαδου» το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), υλοποιείται από το ΕΛΚΕΘΕ και έχει αντικείμενο τη διερεύνηση και χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων ενεργών ρηγμάτων στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του Νότιου Αιγαίου με σκοπό τη κατανόηση και εκτίμηση του σεισμικού δυναμικού τους.

Η NAVTEX που εκδόθηκε:

Πηγή: skai.gr

