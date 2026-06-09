Ιταλία: Εμείς ελέγχουμε τα σύνορά μας, όχι οι Βρυξέλλες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Ιταλία επιλέγει να ελέγχει τα σύνορά της σύμφωνα με τη δική της απόφαση, θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία των πολιτών της, δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Μεταφορών Ματέο Σαλβίνι.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας απέφυγε να απαντήσει επίσημα στις επισημάνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σηματοδοτώντας το θέμα ως ιδιαίτερα ευαίσθητο.

Ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι ανέφερε ως αποτελέσματα των συνοριακών ελέγχων με τη Σλοβενία 277 συλλήψεις για υπόθαλψη παράτυπης μετανάστευσης, ενάμιση εκατομμύριο ταυτοποιήσεις, 11.000 παράτυπους μετανάστες εντοπισμένους και 700.000 οχήματα ελεγχθέντα.

Η Ιταλία σκληραίνει τη στάση της στο Μεταναστευτικό. Σκληρή κριτική από την αντιπολίτευση που κατηγορεί την Μελόνι ότι απομονώνει την Ιταλία από την Ευρώπη. Ανταπόκριση από τη Ρώμη



«Αποφασίζουμε εμείς πότε, για πόσο καιρό και με ποιο τρόπο πρέπει να ελέγχουμε τα σύνορά μας για να προστατεύσουμε τους Ιταλούς, όχι οι Βρυξέλλες», είναι η θέση του γραμματέα της Λέγκα και Ιταλού υπουργού Mεταφορών Ματέο Σαλβίνι. Η κυβέρνηση της Ρώμης δεν απάντησε επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι σαφές ότι το όλο θέμα θεωρείται κάτι περισσότερο από ευαίσθητο.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Ιταλός υπουργός Eσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι απαρίθμησε πρόσφατα άλλωστε, εκείνα που θεωρεί σημαντικά οφέλη των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ Ιταλίας και Σλοβενίας. Σύμφωνα με τα συγκεκριμένα στοιχεία, από τότε που ετέθη σε εφαρμογή το συγκεκριμένο μέτρο, έγιναν 277 συλλήψεις για υπόθαλψη της παράτυπης μετανάστευσης, πραγματοποιήθηκαν ενάμιση εκατομμύριο ταυτοποιήσεις, εντοπίσθηκαν 11.000 παράτυποι μετανάστες και ελέγχθηκαν 700.000 οχήματα.Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι αυτοί στα σλοβενοϊταλικά σύνορα είχαν υιοθετηθεί αρχικά τον Οκτώβριο του 2023 για την αντιμετώπιση «κινδύνου εισόδου τρομοκρατικών στοιχείων» και ότι κανονικά πρέπει να λήξουν στις 18 Ιουνίου. Οι υπεύθυνοι του κόμματος της Μελόνι στην περιοχή της Τεργέστης και σε όλη την βορειοανατολική Ιταλία όμως τις ημέρες αυτές ζητούν με έμφαση να μην συμμορφωθεί η χώρα με τις υποδείξεις των Βρυξελλών.Είναι σαφές ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός προσπαθεί να δώσει στη διαχείριση του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση, διότι πρόκειται για έναν από τους ελάχιστους τομείς στους οποίους δεν αναγκάστηκε να αλλάξει πορεία πλεύσης.Η Μελόνι περνάει στην αντεπίθεσηΟι σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπστη φάση αυτή είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας, παράλληλα, δεν πήρε μέρος στη Διάσκεψη Ευρωπαϊκής Ένωσης- Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μαυροβούνιο. Η επίσημη εξήγηση ήταν ότι η Μελόνι δεν πρόλαβε να μεταβεί στην σύνοδο λόγω σημαντικών υποχρεώσεων στην Κάτω Ιταλία. Η αντιπολίτευση όμως την κατηγορεί ότι και στην Ευρώπη, είναι και πάλι απομονωμένη.Το Μεταναστευτικό λειτουργεί λοιπόν ως ένα είδος «πολιτικού σωσιβίου».Αρχίζοντας από τα γνωστά, ιταλικά κλειστά κέντρα για μεταφορά αιτούντων άσυλο στην Αλβανία.Μετά από δυόμιση χρόνια «μπλόκου» της ιταλικής δικαιοσύνης βάσει του νέου Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο, χαίρουν τώρα ευρωπαϊκής κάλυψης.H Μελόνι χαρακτήρισε «ιστορική» την πρόσφατη συμφωνία που αφορά τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για τους επαναπατρισμούς και επέμεινε ότι το όλο αποτέλεσμα οφείλεται και στην πολιτική που άσκησε η χώρα της. Πολλοί αναλυτές όμως θεωρούν ότι τα ακόμη σκληρότερα μέτρα που αναμένεται να εφαρμοστούν στο εξής, δεν πρόκειται να καταφέρουν να σταματήσουν την ροή μεταναστών προς τις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Σειρά εθελοντικών οργανώσεων που συνδέονται κυρίως με την Καθολική Εκκλησία, ανακοίνωσαν ήδη ότι δεν εννοούν να συνεργαστούν για να εφαρμοστούν πρακτικές και μέτρα που στοχεύουν στον ακόμη μεγαλύτερο περιορισμό των βασικών δικαιωμάτων μεταναστών και αιτούντων άσυλο.

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