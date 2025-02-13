Κέρκυρα: Ομολόγησε τη δολοφονία του 70χρονου αδερφού του

Συνελήφθη κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία, νωρίς το απόγευμα ο 59χρονος αδελφός του άτυχου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα από συγγενή του, μέσα στο σπίτι τους στο χωριό Ζυγός στην Κέρκυρα.

Ο 59χρονος έσπασε κατά την ανάκριση και ομολόγησε, πως είναι εκείνος που τραυμάτισε με μαχαίρι θανάσιμα τον αδελφό του, στο σπίτι όπου έμεναν μαζί στο χωριό. Όπως είπε στους αστυνομικούς, χθες το βράδυ τα δύο αδέλφια διαπληκτίστηκαν και εκείνος μέσα στον θυμό του πήρε μαχαίρι και τραυμάτισε πισώπλατα τον άτυχο 70χρονο αδελφό του. Ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος είχε μπει στο μικροσκόπιο των ερευνών της Αστυνομίας από την πρώτη στιγμή, όμως έπεφτε σε αντιφάσεις. Μετά και την ιατροδικαστική εξέταση ομολόγησε στους αστυνομικούς τις πράξεις του.

Η μικρή κοινωνία στο χωριό Ζυγός είναι ανάστατη. Όπως λένε οι κάτοικοι τα δύο αδέλφια έμεναν μαζί τα τελευταία χρόνια και οι καυγάδες ήταν συχνοί, καθώς ο φερόμενος δράστης άρπαξε τα χρήματα του θύματος που ζούσε με μια μικρή σύνταξη και μεροκάματα.

Όλοι κάνουν λόγο για έναν βίαιο άνθρωπο, που εκμεταλλευόταν τον αδελφό του ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

Ο συλληφθείς με την σε βάρος του δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κέρκυρας.

