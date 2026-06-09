Ένας καθηγητής και δύο μαθητές μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό τους σε επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε σε σχολείο του Μάντσεστερ.

Μια 14χρονη μαθήτρια συνελήφθη ως ύποπτη, αφού η αστυνομία κλήθηκε για αναφορές σχετικά με πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι στην ακαδημία Co-op στην οδό Plant Hill Road στο Μπλάκλι, γύρω στις 08:30 το πρωί (τοπική ώρα), μεταδίδει το BBC.

Ένα αγόρι και ένα κορίτσι, ηλικίας 14 ετών και τα δύο, καθώς και ένας 27χρονος άνδρας εκπαιδευτικός, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, με τα τραύματά τους να μην θεωρούνται σοβαρά, σύμφωνα με την αστυνομία.

Three people have been injured in a stabbing at Co-op Academy Blackley on Plant Hill Road, Manchester, UK.



A schoolgirl has been arrested after the incident.



The school is in lockdown, police said the knife wounds are non-serious, there is no wider threat to pupils or staff,… pic.twitter.com/FfoAvRILbA — Finally Did it 💫 (@Finallydiditonx) June 9, 2026

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης παραμένουν στο σημείο, ενώ η αστυνομία δήλωσε ότι οι δυνάμεις της παρέχουν υποστήριξη στο σχολείο, το οποίο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της ημέρας.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι η 14χρονη μαθήτρια φέρει τραύματα στον ώμο, ο 14χρονος μαθητής έχει τραυματιστεί στο αυτί, ενώ ο καθηγητής δέχθηκε χτύπημα με μαχαίρι στον λαιμό.

Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Τζον Σίλβοκ (Jon Shilvock) δήλωσε ότι το προσωπικό του σχολείου αντέδρασε άμεσα και ακινητοποίησε την κοπέλα, διασφαλίζοντας ότι δεν θα κινδυνεύσουν άλλοι μαθητές ή εργαζόμενοι, πριν από την άφιξη των αστυνομικών δυνάμεων λίγο αργότερα.

«Κατανοούμε ότι αυτό το περιστατικό θα έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στους μαθητές, το προσωπικό και την ευρύτερη σχολική κοινότητα», δήλωσε ο Σίλβοκ.

«Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε γρήγορα και άμεσα από το προσωπικό, προτού φτάσουν οι αστυνομικοί για να συλλάβουν το κορίτσι».

Ο Πίτερ Γουντς (Peter Woods), πατέρας μαθητή της τρίτης γυμνασίου, έσπευσε στο σχολείο μόλις δέχθηκε τηλεφώνημα για το περιστατικό.

Μιλώντας στο BBC Radio Manchester δήλωσε: «Ακούς διάφορα στις ειδήσεις, αλλά αφορούν πάντα άλλα σχολεία. Ποτέ δεν πιστεύεις ότι θα συμβεί στο σχολείο όπου πηγαίνει το δικό σου παιδί.Το να συμβαίνει κάτι τέτοιο έξω από την πόρτα σου είναι τρομακτικό».

Ο Γουντς εξέφρασε την ανησυχία του για την επιστροφή του παιδιού του στις τάξεις και δήλωσε πως θέλει να μάθει τι μέτρα σκοπεύει να λάβει το σχολείο για να αποτραπεί ένα παρόμοιο περιστατικό στο μέλλον.

Από την πλευρά του, ο Αουρέο Ντομπάξε (Aureo Dombaxe) ανέφερε ότι όταν έφτασε νωρίτερα στο σχολείο για να αφήσει τον γιο του, αντίκρισε ένα σωρό αστυνομικούς.

«Αρχικά δεν ξέραμε τι είχε συμβεί», είπε.

Πηγή: skai.gr

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