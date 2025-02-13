Νέα στοιχεία για το φαινόμενο της σμηνοσειράς σεισμών στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και την Αμοργό έδωσε σήμερα το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο (ΕΚΠΑ).

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση, τα στοιχεία καταδεικνύουν δύο ομάδες σεισμών, από διαφορετικές, όπως τονίζεται, δομές που έχουν ενεργοποιηθεί, γεγονός που εκτιμάται και ερευνάται με την ανάγοη σοβαρότητα και προσοχή.

Πιο αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΚΠΑ:

Από την έναρξη της σεισμικής δραστηριότητας στη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού στις 26 Ιανουαρίου έως και τις 11 Φεβρουαρίου 2025, το Εργαστήριο Σεισμολογίας (ΕΣ) του ΕΚΠΑ (http://dggsl.geol.uoa.gr/) έχει ανιχνεύσει και εντοπίσει συνολικά, με αυστηρά κριτήρια για τη διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων, πάνω από 16,500 σεισμούς με μεθόδους μηχανικής μάθησης (τεχνητής νοημοσύνης), εκ των οποίων άνω των 14,400 με μεγέθη Μ≥1.0.

Στις 11 Φεβρουαρίου καταγράφηκαν πάνω από 1,100 σεισμοί, με ~260 να έχουν μέγεθος Μ≥2.5, 16 σεισμούς με Μ≥4.0, και 4 σεισμούς με Μ≥4.5, με τον μεγαλύτερο σεισμό να έχει μέγεθος 4.8. Σύμφωνα με τα στοιχεία καθημερινής ανάλυσης σεισμικών δεδομένων (χωρίς χρήση μεθόδων μηχανικής μάθησης) του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ, κατά τη 12η Φεβρουαρίου έχουν καταγραφεί 108 σεισμοί, εκ των οποίων 16 με μεγέθη M≥4.0 και 5 με Μ≥4.5, ενώ ο μεγαλύτερος σεισμός σημειώθηκε στις 03:14:55 (τοπική ώρα) και είχε μέγεθος 5.0.

Στην εικόνα της κατανομής των επικέντρων διακρίνονται δύο ομάδες σεισμών που πιθανόν ανήκουν σε διαφορετικές δομές οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί, μία στα νοτιοδυτικά της Ανύδρου και μια άλλη στα ανατολικά, και οι δύο σε διεύθυνση ΝΔ-ΒΑ.

Στο πλαίσιο της πύκνωσης του σεισμολογικού δικτύου στην περιοχή γύρω από τη ζώνη Σαντορίνης-Αμοργού, μέλη του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του ΕΚΠΑ μετέβησαν στις 11 Φεβρουαρίου στη νήσο Ίο, όπου εγκατέστησαν νέο σεισμολογικό σταθμό ευρέος φάσματος (HA.IOSI). Συγκεκριμένα, μετέβησαν ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Καθηγητής Γεώργιος Καβύρης, ο Διευθυντής του Τομέα Γεωφυσικής και Γεωθερμίας Καθηγητής Νικόλαος Βούλγαρης, ο Επίκουρος Καθηγητής Βασίλειος Καπετανίδης και ο ΕΤΕΠ Βασίλειος Νικολής.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε με την αμέριστη βοήθεια του Δημάρχου κ. Γκίκα Γκίκα και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά.

Οι ψηφιακές καταγραφές του σταθμού είναι διαθέσιμες σε πραγματικό χρόνο στους φορείς του Ενιαίου Εθνικού Δικτύου Σεισμογράφων (ΕΕΔΣ), και σε δεύτερο χρόνο δημοσίως προσβάσιμες μέσω του κόμβου EIDA του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Επίσης ο Επίκουρος Καθηγητής Βασίλης Σακκάς του Εργαστηρίου Γεωφυσικής του ΕΚΠΑ εγκατέστησε στη βραχονησίδα της Ανύδρου ενός νέου μόνιμου γεωδαιτικού σταθμού GPS/GNSS σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού.

Συντονιστής της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων ΕΚΠΑ είναι ο Ευθύμιος Λέκκας, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος.

Τα μέλη της Διεπιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Κρίσεων είναι:

Αντωναράκου Ασημίνα, Καθηγήτρια και Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Αρκαδόπουλος Νικόλαος, Καθηγητής Χειρουργικής, Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής

Βασιλάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Διακάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Ευελπίδου Nίκη – Νικολέττα, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καβύρης Γιώργος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Καρτάλης Κωνσταντίνος, Καθηγητής Τμήματος Φυσικής

Λάγιου Παγώνα, Καθηγήτρια Επιδημιολογίας, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας

Λέκκας Ευθύμιος, Ομ. Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Συντονιστής Επιτροπής

Μαυρούλης Σπυρίδων, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πικουλής Εμμανουήλ, Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

Σταύρου Πήλιος-Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ψυχολογίας

Χατζηχρήστου Χρυσή, Καθηγήτρια Τμήματος Ψυχολογίας

Υπεύθυνος για την προβολή του έργου και των δράσεων της Επιτροπής είναι το μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης κ. Δημήτρης Κουτσομπόλης.

