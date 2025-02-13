Νέες σεισμικές δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό.

Οι δύο νέοι σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά δύο λεπτών και το μέγεθός τους ήταν 4,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού, που σημειώθηκε στις 17:40 εντοπίστηκε στα 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, με εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε στις 17:42, με επίκεντρο 27 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και εστιακό βάθος 12,3 χιλιόμετρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.