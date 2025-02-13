Λογαριασμός
Δύο νέοι σεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ μέσα σε δύο λεπτά ανάμεσα σε Σαντορίνη - Αμοργό

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού, που σημειώθηκε στις 17:40 εντοπίστηκε στα 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού - Ο δεύτερος, στις 17:42, στα 27 χιλιόμετρα από την Αρκεσίνη

Σεισμός

Νέες σεισμικές δονήσεις άνω των 4 Ρίχτερ σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό.

Οι δύο νέοι σεισμοί σημειώθηκαν με διαφορά δύο λεπτών και το μέγεθός τους ήταν 4,4 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του πρώτου σεισμού, που σημειώθηκε στις 17:40 εντοπίστηκε στα 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, με εστιακό βάθος 13 χιλιόμετρα.

Σεισμός

Ο δεύτερος σεισμός σημειώθηκε στις 17:42, με επίκεντρο 27 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού και εστιακό βάθος 12,3 χιλιόμετρα.

Σεισμός

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός Σαντορίνη Αμοργός
