O 4ος τελικός των «αιωνίων» είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

«Πράσινη» αντίδραση ή «ερυθρόλευκη» στέψη; Η απάντηση την Τετάρτη (10/06) στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Στις 21:00 ο Παναθηναϊκός AKTOR του Εργκίν Αταμάν υποδέχεται τον Ολυμπιακό του Γιώργου Μπαρτζώκα, στο 4ο ματς της σειράς των τελικών και τα πάντα περιστρέφονται γύρω από την κρίσιμη αναμέτρηση.

Συντονιστείτε από νωρίς, για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων και στη συνέχεια ακούστε όλα όσα θα συμβούν στο «Telekom Center», όπου οι «πράσινοι» κυνηγούν την ισοφάριση της σειράς σε 2-2 και οι Πειραιώτες το 3-1 που θα τους χαρίσει τον τίτλο. Περιγράφουν οι Γιώργος Πετρίδης και Χρήστος Ρομπόλης.

Μετά το τέλος του αγώνα, μεταφερόμαστε στο στούντιο για σχόλια, αναλύσεις και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.

Παναθηναϊκός ΑΚΤΟR – Ολυμπιακός, Τετάρτη (10/06) στις 21:00.

Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Πηγή: skai.gr

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