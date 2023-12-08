Σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας ο 31χρονος αστυνομικός που χτυπήθηκε από ναυτική φωτοβολίδα στο μηρό, κατά την διάρκεια των επεισοδίων χθες το βράδυ, έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» στου Ρέντη, την ώρα που διεξαγόταν ο αγώνας βόλεϊ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την προημιτελική φάση του Λιγκ Καπ «Νίκος Σαμαράς».

Ο αστυνομικός μεταφέρθηκε με αιμορραγικό σοκ στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε και αργά το βράδυ υπεβλήθη σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο δεν εφημέρευε αλλά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης άνοιξε το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Ο αγώνας διεκόπη οριστικά.

Βίντεο από τα επεισόδια

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νικαίας μετέβησαν εσπευσμένα εχθές το βράδυ, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, ο υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος και ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, αντιστράτηγος Λάζαρος Μαυρόπουλος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα επεισόδια ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ, όταν περίπου 150 οπαδοί βγήκαν από το κλειστό και πέταξαν μολότοφ προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απάντησαν με την χρήση χημικών.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται για τον εντοπισμό του δράστη, μέχρι τις 6 το πρωί, η αστυνομία είχε προχωρήσει σε 424 προσαγωγές ατόμων, τα οποία έχουν μεταφερθεί στο Αλλοδαπών.

Από το γήπεδο είχαν αποχωρήσει νωρίτερα όσες γυναίκες και παιδιά βρίσκονταν εκεί, καθώς και οι ομάδες του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που αγωνίζονταν την ώρα του επεισοδίου.

Το ιατρικό ανακοινωθέν

«Περί ώραν 22:00 της 7ης -12-2023 προσεκομίσθη μέσω ΕΚΑΒ στο ΤΕΠ του Νοσοκομείου, άνδρας των Υ.Α.Τ. της ΕΛ.ΑΣ., 31 ετών με αιμοδυναμική αστάθεια, σε κωματώδη κατάσταση (GCS 3), χωρίς φωτοκινητικό αντανακλαστικό.

Εφερε ίσχαιμη περίδεση πάνω από τραύμα στην έσω επιφάνεια του αριστερού μηρού, εκτεταμένο αιμάτωμα και έγκαυμα περιοχής μηρού, ριζομηρίου και οσχέου και καθολικό υποδόριο εμφύσημα. Εγινε ενδοτραχειακή διασωλήνωση και μηχανικός αερισμός και ξεκίνησε διαδικασία ανάνηψης από το βαρύ αιμορραγικό shock. Ο ασθενής κατά τις 23:00 μεταφέρθηκε στο χειρουργείο όπου συνεχίστηκε η προσπάθεια ανάνηψης με μαζικές μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων και υψηλές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων.

Κατά τις 23:25 υπέστη καρδιακή ανακοπή, έγινε ΚΑΡΠΑ και επανήλθε μετά από 10 λεπτά. Κατά τις 23:55 μετά από προσωρινή σταθεροποίηση με υψηλές δόσεις αγγειοσυσπαστικών φαρμάκων έγινε χειρουργική διερεύνηση του ταύματος στον αριστερό μηρό. Διαπιστώθηκαν εκτεταμένες μυϊκές καταστροφές, ανευρέθη και αφαιρέθηκε μεταλλική βολίδα διαστάσεων 5Χ2Χ2 cm και άλλα μεταλλικά θραύσματα στην περιοχή των μηριαίων αγγείων.

Διαπιστώθηκε επίσης εκκρηκτική κάκωση επιπολής μηριαίας αρτηρίας και φλέβας και κλάδων αυτών, οι οποίες απολινώθηκαν για έλεγχο της αιμορραγίας στα πλαίσια ελέγχου της βλάβης (Damage control), έγινε χειρουργικός καθαρισμός και απομάκρυνση νεκρωμένων ιστών, έκπλυση του τραύματος και επίδεση. Ο ασθενής σε βαρειά γενική κατάσταση μετφέρθηκε στις 01:30 της 8ης /12/2023 στην ΜΕΘ του Νοσοκομείου μας όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση».

Πηγή: skai.gr

