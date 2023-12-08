«Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμώρητη, είναι ζήτημα νομιμότητας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης», τόνισε μεταξύ άλλων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου σε δηλώσεις του για τη «δολοφονική επίθεση», όπως τη χαρακτήρισε , εναντίον αστυνομικού με φωτοβολίδα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στα οποία ενεπλάκησαν αστυνομικοί και οπαδοί έξω από το κλειστό γυμναστήριο «Μελίνα Μερκούρη» το βράδυ της Πέμπτης.

"Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, οι αγέλες χούλιγκαν, δεν αξίζει και δεν πρέπει να βρίσκουν καμία στήριξη από κανέναν στην ελληνική κοινωνία. Μόνον έτσι θα εξαρθρωθούν και θα απομονωθούν", πρόσθεσε ο κύριος Οικονόμου.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι "αυτή τη στιγμή η έννοια μας είναι στην υγεία του τραυματία αστυνομικού" ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τους γιατρούς για τις προσπάθειες τους να τον κρατήσουν στην ζωή.

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Αυτή τη στιγμή η έννοια μας είναι στην υγεία του τραυματία αστυνομικού. Οι γιατροί έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ. Προσευχόμαστε για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του. Ο αστυνομικός μας δέχθηκε δολοφονική επίθεση. Η επίθεση αυτή δεν πρέπει και δεν θα μείνει ατιμώρητη, είναι ζήτημα νομιμότητας, είναι ζήτημα δικαιοσύνης.

Η Ελληνική Αστυνομία εδώ και πάρα πολύ καιρό, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, πληρώνει βαριά την οπαδική βία από αγέλες χούλιγκαν. Η αντιμετώπιση αυτών των εγκληματικών οργανώσεων οφείλει και πρέπει να είναι διαρκής. Και κάτι ακόμα. Αυτές οι εγκληματικές οργανώσεις, οι αγέλες χούλιγκαν, δεν αξίζει και δεν πρέπει να βρίσκουν καμία στήριξη από κανέναν στην ελληνική κοινωνία. Μόνον έτσι θα εξαρθρωθούν και θα απομονωθούν.

Θέλω για ακόμη μία φορά να ευχαριστήσω τους γιατρούς του νοσοκομείου, (σ.σ. οι οποίοι) παρά το γεγονός πως δεν εφημέρευαν, έσπευσαν και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για να κρατήσουν στη ζωή τον αστυνομικό.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.