Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Tο πρωινό δρομολόγιο θα εκτελεστεί μόνο στη γραμμή Κεραμωτή - Λιμένας Θάσου

απαγορευτικό απόπλου

Σε ισχύ τέθηκε απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των ισχυρών ανέμων σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίοι φθάνουν κατά τόπους στο Αιγαίο τα 9 μποφόρ, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Επίσης δεν εκτελούνται τα δρομολόγια των υδροπτερύγων για τον Αργοσαρωνικό.

Κλειστές είναι οι συνδέσεις Αγ. Μαρίνα - Στύρα, Βόλος - Σποράδες, Καβάλα - Πρίνου Θάσου και Αλεξανδρούπολη - Σαμοθράκη.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα το πρωινό δρομολόγιο θα εκτελεστεί μόνο στη γραμμή Κεραμωτή - Λιμένας Θάσου.

Οι επιβάτες που πρόκειται σήμερα να ταξιδέψουν καλούνται πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

