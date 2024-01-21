Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί από το βράδυ του Σαββάτου σε αρκετούς δρόμους της βόρειας Ελλάδας και για τον λόγο αυτό έχουν εκδοθεί σχετικές ανακοινώσεις από τις κατά τόπους αστυνομικές Υπηρεσίας (Γ.Α.Δ. και ΓΕ.Π.Α.Δ.) και συγκεκριμένα, μέχρι αυτή την ώρα ισχύει:

- απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρους άνω του 1,5 τόνου, καθώς και όλων των λεωφορείων, επί της Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης, από το ύψος του Κόμβου Κ-13 (Νοσοκομείο Αγ. Παύλος) έως το ύψος του Κόμβου Λαχαναγοράς, της εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από ώρα 14:00 του Σαββάτου (20-01-2024) έως την ύφεση των καιρικών φαινομένων. Επιπλέον, απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους οχήματος που δεν είναι εφοδιασμένο με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εξαιρούμενων των οχημάτων τα οποία φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), εκείνα που φέρουν ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου και χαρακτηριστικό Μ+S. απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους φορτηγού αυτοκινήτου με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, σε όλο το οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Νομός Θεσσαλονίκης), της εδαφικής αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, από ώρα 20:30 του Σαββάτου (20-01-2024) έως την ύφεση των καιρικών φαινομένων.

- απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης.

- υποχρεωτικός εφοδιασμός όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εκτός των οχημάτων που φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), σε Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες, στην Ημαθία και συγκεκριμένα στην Εγνατία Οδό και στο οδικό δίκτυο των Δήμων Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας καθώς και στο οδικό δίκτυο των Δήμων Πολυγύρου και Αριστοτέλη στη Χαλκιδική, ενώ σε ορισμένα σημεία απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός είδους φορτηγού οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων

- απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχήματος με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος άνω των 3,5 τόνων, από τον Κόμβο Παμβώτιδας (χιλιομετρική θέση 72,900) έως και τον Κόμβο Παναγιάς (χιλιομετρική θέση 120,800) του αυτοκινητοδρόμου «Εγνατία Οδός» και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Παράλληλα, επιβάλλεται υποχρεωτική χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων ανάλογων αντιολισθητικών μέσων σε όλα τα οχήματα, στο παραπάνω τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Σε περιοχές των Γρεβενών, Κοζάνης, Καστοριάς και της Φλώρινας, η κίνηση διεξάγεται μόνο με τη χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή με ειδικού τύπου ελαστικά, ενώ σε ορισμένα σημεία από την 20:15 του Σαββάτου (20-01-2024) ισχύει απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων. Παράλληλα, ισχύει υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται ότι, επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με διακοπές κυκλοφορίας καθώς και χρήσιμες συμβουλές για την οδική ασφάλεια, λόγω κακοκαιρίας και έντονων καιρικών φαινομένων, είναι διαθέσιμες σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (www.astynomia.gr).

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων λόγω χιονόπτωσης

Οι χιονοπτώσεις δημιούργησαν προβλήματα στο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

Σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων εξαιτίας των χιονοπτώσεων/του παγετού σε σημεία του οδικού δικτύου εδαφικής αρμοδιότητας της ΠΕ Τρικάλων, απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων βάρους άνω των 3,5 τόνων και των λεωφορείων στις ακόλουθες τοποθεσίες:

*Στην εθνική οδό Τρικάλων - Ιωαννίνων, από το 28ο (κόμβος Μουργκανίου) έως το 65ο χλμ. (Α/Κ Μαλακασίου).

*Στην εθνική οδό Μουργκανίου - Γρεβενών, από το 1ο (κόμβος Μουργκανίου) έως το 24ο χλμ.

*Στην εθνική οδό Τρικάλων - 'Αρτας, από το 22ο ως το 75ο χλμ. (Γέφυρα Αλεξίου).

*Στην επαρχιακή οδό Πύλης - Μεσοχώρας, από το 16ο (θέση «Πηγή των Θεών») ως το 55ο χλμ. (Τ.Κ. Μεσοχώρας).

*Στο ορεινό επαρχιακό οδικό δίκτυο Δήμου Πύλης.

*Σε όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο των πρώην δήμων Μαλακασίου, Καστανιάς, Χασίων, Κλεινοβού, Τυμφαίων, πρώην τοπικής κοινότητας Ασπροποτάμου και Επαρχιακής οδού Καλαμπάκας - Βλαχάβας του Δήμου Μετεώρων.

Η κίνηση όλων των υπολοίπων οχημάτων θα πραγματοποιείται με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων ή άλλων αντιολισθητικών μέσων ή ειδικών ελαστικών (χιονολάστιχα). Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας και τα οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

Η κατάσταση του οδικού δικτύου στη Δυτική Μακεδονία

Ανακοίνωση για την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Διεύθυνση Αστυνομίας εξέδωσε το βράδυ του Σαββάτου η αστυνομία.

Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Γρεβενών -σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας- η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών.

Εξάλλου, από τις 20:15 το Σάββατο ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας: στην Εγνατία οδό, από το 120,8 ο χλμ (Α/Κ Παναγιάς) έως το 181,1 ο χλμ. (Α/Κ Ανατολικός Σιάτιστας) και στην Εθνική οδό Γρεβενών - Τρικάλων, από το 5 ο χλμ έως το 40 ο χλμ. Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, εκχιονισμού και έκτακτης ανάγκης, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Καστοριά

Στην περιοχή της Καστοριάς, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων: στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς-Φλώρινας (μέσω Βιτσίου), από το 18ο χλμ. έως το 28ο χλμ., στην Επαρχιακή Οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων (μέσω Κοτύλης), από το 32ο έως το 48ο χλμ, στην Εθνική Οδό Καστοριάς - Ιωαννίνων, από το 97ο έως το 113,5ο χλμ, σε όλο το ορεινό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Καστοριάς και σε όλο το ορεινό επαρχιακό και ορεινό δημοτικό δίκτυο του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα του κάθετου άξονα (Α-29) της Εγνατίας Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και στο λοιπό Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο, διεξάγεται κανονικά.

Επίσης από τις 20:15 το Σάββατο ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας: στον κάθετο άξονα της Εγνατία Οδού Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής (Α- 29), από το 17,5 ο χλμ. (Α/Κ Αλιάκμονα) έως το 69,3χλμ (Ι/Κ Κρυσταλλοπηγής).

Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, εκχιονισμού και έκτακτης ανάγκης, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Κοζάνη

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, στον κάθετο άξονα της Εγνατίας Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας, καθώς και σε όλο το Εθνικό, Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης.

Από τις 20:15 το Σάββατο ισχύει επίσης προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας: στο Τμήμα της Εθνικής οδού Κοζάνης - Λάρισας, από το 25 ο χλμ έως το 51ο χλμ (όρια με Δ.Α. Λάρισας), στη Νέα Εθνική οδό Κοζάνης - Φλώρινας (από Α/Κ Κοίλων έως Α/Κ Φιλώτα, στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας οδού (Α-2) από Α/Κ 9Β

Ανατολικό Σιάτιστας μέχρι τον Α/Κ 13 Πολυμύλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του κάθετου άξονα της Εγνατίας οδού (Α-29) από Α/Κ 9 Α Δυτικά Σιάτιστας μέχρι τον Α/Κ 2 Αλιάκμονα.

Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, εκχιονισμού και έκτακτης ανάγκης, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.



Φλώρινα

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται αποκλειστικά με τη χρήση ειδικού τύπου ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων:

- στην Εθνική οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής (μέσω Βίγλας), από το 15ο χλμ. έως το 52ο χλμ., - στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας - 'Ανω Κλεινών - Ακρίτα (διασταύρωση με Εθνική Οδό Φλώρινας - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής), από το 1ο χλμ. έως το 22ο χλμ., - στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης ( μέσω Κλειδίου), από το 1 ο χλμ έως το 34 ο χλμ, - στην Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, από το 1 ο χλμ. έως το 38 ο χλμ., - στον αυτοκινητόδρομο Α-27 Φλώρινας - Νίκης, - στην Επαρχιακή Οδό Φλώρινας - Καστοριάς (μέσω Βιτσίου), από το 18 ο

χλμ. έως το 30 ο χλμ., - σε όλο το οδικό δίκτυο (Εθνικό - Επαρχιακό - Δημοτικό) του Δήμου Αμυνταίου και - στο Επαρχιακό και Δημοτικό οδικό Δίκτυο των Δήμων Φλώρινας και Πρεσπών Π.Ε. Φλώρινας.

Και σε αυτή την περίπτωση, από τις 20.15 το Σάββατο ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας:

- στην Εθνική οδό Φλώρινας - Καστοριάς - Συνοριακού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής,

- στην Νέα Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, από το 1ο χλμ έως το 38ο χλμ,

- στην Παλαιά Εθνική οδό Φλώρινας - Κοζάνης, από το 1ο χλμ έως το 34ο χλμ,

- στην Επαρχιακή οδό Φλώρινας - 'Ανω Κλεινών - Ακρίτα (διασταύρωση με Ε.Ο.2 Φλώρινας - Κρυσταλλοπηγής) και στον αυτοκινητόδρομο Α-27 Φλώρινας - Νίκης.

Εξαιρούνται τα οχήματα οδικής βοήθειας, εκχιονισμού και έκτακτης ανάγκης, εφόσον φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες ή ειδικού τύπου ελαστικά.

Στην ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας αναφέρεται ακόμη πως με απόφαση των διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, τα αυτοκίνητα όλων των κατηγοριών υποχρεούνται να είναι εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Σημειώνεται επίσης ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. (hellenicpolice.gr), υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα - διακοπές κυκλοφορίας - χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

