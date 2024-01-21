Σήμερα είναι των Μαξίμου Ομολογητού, Αγίας Αγνής, Αγίου Ευγενίου εκ Τραπεζούντας, Αγίου Νεοφύτου του Μάρτυρος, Αγίου Πατρόκλου.

Γιορτάζουν οι Αγνή, Αγνούλα, Ευγένιος, Ευγένης, Μάξιμος, Μάξιμη, Μάξιμα, Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη, Πάτροκλος, Πατρόκλειος, Πατροκλέας, Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα.

Επίσης, η 21η Ιανουαρίου έχει καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς.

Ανατολή ήλιου: 07:37 - Δύση ήλιου: 17:35

Σελήνη 10.7 ημερών

