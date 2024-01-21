Γεγονότα



1878: Ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος από 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυροβολαρχίες, υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σούτσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, για να προστατεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Μέσα σε δύο ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά μέχρι τον Δομοκό.

1911:Ξεσπά η μεγάλη απεργία των εργαζόμενων στα τραμ της Αθήνας. Η κυβέρνηση επιστρατεύει απεργοσπάστες, το στρατό και την αστυνομία, αλλά δεν καταφέρνει να πλήξει το φρόνημά τους. Τελικά θα πετύχουν τη μείωση των ωρών εργασίας τους από 13-14 σε 10.

1924:Ο Λένιν πεθαίνει και ο Στάλιν αρχίζει τις μηχανορραφίες για την άνοδό του στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης.

1942: Ο αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χόπερ ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του «Nighthawks».

1975: Οι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου, μετά την ολοκλήρωση της ανάκρισης, οδηγούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Γεννήσεις



1921: Αλέξης Δαμιανός, έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. (Θαν. 4/5/2006)

1924: Τέλι Σαβάλας, ελληνικής καταγωγής αμερικανός ηθοποιός. («Κότζακ») (Θαν. 22/1/1994)

1941: Πλάθιντο Ντομίνγκο, ισπανός τενόρος.

Θάνατοι



1950: Τζορτζ Όργουελ, άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. («H Φάρμα των Ζώων», «1984») (Γεν. 25/6/1903)

1984: Γιάννης Σκαρίμπας, Ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του τριάντα. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. (Γεν. 28/9/1893)

2020: Κατερίνα Αγγελάκη - Ρουκ, ελληνίδα ποιήτρια (Γεν.2/1939)

Πηγή: skai.gr

