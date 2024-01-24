Σε επιφυλακή το ΚΥΑΔΑ για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες

Σε επιφυλακή τίθεται από το πρωί της Τετάρτης 24-01-24 το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.) για την προστασία των αστέγων από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Ειδικότερα, το Κ.Υ.Α.Δ.Α. από την Τετάρτη 24-01-24, στις 6:00 π.μ. θέτει σε 24ωρη λειτουργία το Πρόγραμμα Street Work, το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων και το τηλεφωνικό του κέντρο, μεριμνώντας ώστε οι ευάλωτοι συμπολίτες μας να μην βρίσκονται εκτεθειμένοι στο κρύο.

Οι ομάδες Street Work για όλο το 24ωρο θα παρεμβαίνουν σε σημεία της πόλης, όπου υπάρχουν άνθρωποι σε ανάγκη, παρακινώντας τους να βρουν ζεστασιά στις δομές του Δήμου Αθηναίων που λειτουργούν για τη στέγαση, τη διαμονή και σίτιση τους και βοηθώντας όσους δυσκολεύονται να μεταφερθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων (Αχαρνών και Λιοσίων), το οποίο θα είναι ανοιχτό σε 24ωρη βάση για την ασφαλή φιλοξενία τους. Παράλληλα, οι διεπιστημονικές ομάδες θα επιχειρούν στους δρόμους, μοιράζοντας ζεστό τσάι, σταφίδες, φρυγανιές, φαγητό, είδη ρουχισμού και κουβέρτες και θα παρεμβαίνουν σε σημεία, όπου υπάρχουν άνθρωποι που χρειάζονται φροντίδα.

Σε 24ωρη λειτουργία θα βρίσκεται μέχρι το τέλος της κακοκαιρίας και το τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (210-5246515/6 εσωτ.0) , στο οποίο πολίτες μπορούν να αναφέρουν σημεία με αστέγους που χρειάζονται υποστήριξη από τις ομάδες Street Work.

Οι πολίτες μπορούν επίσης να καλούν για αναφορές στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του Δήμου Αθηναίων 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

