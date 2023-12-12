Σε εξέλιξη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Σύνταγμα για τη δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

«Η απαξίωση του συμβάντος και των ποινικών ευθυνών που παραμένουν ακόμα χαμηλά και σε κατηγορητήριο και σε πρόσωπα, σημαίνει συγκάληψη», τονίζει ο Σύλλογος Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών που αυτή την ώρα πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή.

Σε ανακοίνωση ο σύλλογος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ο σύλλογος καλεί την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και ώρα 17:30 στην πλατεία Συντάγματος εμπρός από το κοινοβούλιο, τα μέλη, τους φίλους και όλους τους πολίτες που θέλουν να συμπαρασταθούν, σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για την απαξίωση που υφίσταται, εδώ και εννέα μήνες, το στυγερό έγκλημα της δολοφονίας των Τεμπών, από όλους τους φορείς. Στο τόσο αυταπόδειχτο έγκλημα, στο τόσο ομολογημένο έγκλημα, η απαξίωση του συμβάντος που συγκλόνισε την Ελλάδα και των ποινικών ευθυνών που παραμένουν ακόμα χαμηλά και σε κατηγορητήριο και σε πρόσωπα, σημαίνει ένα πράγμα: ΣΥΓΚΑΛΗΨΗ.

Περιμένουμε από όλα τα κόμματα της Βουλής, να αποδώσουν τις πραγματικές ποινικές ευθύνες στα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, για να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστήριο. Οι υπηρέτες του λαού στο κοινοβούλιο να πράξουν το αυτονόητο, μην αφήνοντας αλλά συμφέροντα να τους επηρεάσουν και μην αφήνοντας την ατιμωρησία να νικήσει έναντι του δικαίου και της αλήθειας. Οι ένοχοι πρέπει να τιμωρούνται».

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ, κλειστή αυτή την ώρα είναι η Αμαλίας.

