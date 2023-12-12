Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε πανελλαδική στάση εργασίας από τις 10:00 έως τη λήξη του ωραρίου, για την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου.

Μεταξύ των αιτημάτων της ΑΔΕΔΥ βρίσκονται οι αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και η απόσυρση του προϋπολογισμού.

Η στάση εργασίας πραγματοποιείται ώστε να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο να λάβουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στις 11:00, στην Πλατεία Καραϊσκάκη (Μετρό Μεταξουργείο) και στην πορεία που θα ακολουθήσει.

Η ΑΔΕΔΥ σημείωσε ότι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο διεκδικούν:

«Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς μας κι όχι αυξήσεις – κοροϊδία. Επαναφορά ΤΩΡΑ των δώρων. Κατάργηση του “παγώματος” της διετίας 2016 – 2017. Κατάργηση της εισφοράς ύψους 2% για την ανεργία.

Αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Αύξηση του αφορολόγητου στις 12.000 ευρώ. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στο Δημόσιο. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το Δημόσιο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.