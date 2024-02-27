Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή προσωπικού του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας, προχώρησαν χθες, Δευτέρα, σε έρευνα οικίας 40χρονου, στην περιοχή της Δράμας, όπου διαπιστώθηκε ότι, σε κινητό τηλέφωνο και φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, κατείχε αποθηκευμένα οκτώ αρχεία με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Για την υπόθεση προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία, από τον Νοέμβριο του 2023, ο προαναφερόμενος άνδρας, με τη χρήση μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ήρθε σε επαφή με 14χρονο, μέσω συνομιλιών και ανταλλαγής μηνυμάτων και στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους, του απέστειλε φωτογραφίες με άσεμνο υλικό, ζητώντας και από τον ίδιο να πράξει παρόμοια, όπως και έκανε.

Στη συνέχεια, πρότεινε στον παθόντα να συναντηθούν από κοντά, ενώ παράλληλα, τον προέτρεψε να του στείλει άσεμνες φωτογραφίες συνομήλικου φίλου του, με τον οποίο ο 40χρονος ήρθε επίσης σε επικοινωνία, με τον δεύτερο ανήλικο να αρνείται.

Ενημερώθηκε ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Δράμας και ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί ενώπιόν του.

