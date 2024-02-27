Στάσσης: Στόχος να γίνει η ΔΕΗ κορυφαίος παίκτης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Στόχος της ΔΕΗ είναι να γίνει ο κορυφαίος παίκτης στον τομέα της καθαρής ενέργειας και των κρίσιμων υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, δημιουργώντας έναν ενεργειακό διάδρομο που θα προσθέτει αξία σε όλες τις χώρες.

Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, μιλώντας σήμερα στο Βουκουρέστι στο συνέδριο Ziarul Financiar Power Summit 24.

«Η Ρουμανία αποτελεί βασικό μέρος του στρατηγικού μας σχεδίου. Για το λόγο αυτό σχεδιάζουμε να επενδύσουμε σημαντικά σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς στη Ρουμανία και κυρίως σε νέα καθαρή δυναμικότητα και να εκσυγχρονίσουμε και να ψηφιοποιήσουμε περαιτέρω τα δίκτυα, καθιστώντας τα πιο αποδοτικά, σταθερά και ανθεκτικά ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της ενεργειακής μας μετάβασης», πρόσθεσε.

«Η Ρουμανία βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να επωφεληθεί από αυτή τη νέα εποχή, μετασχηματίζοντας τον τρόπο με τον οποίο τα νοικοκυριά και οι βιομηχανίες παράγουν και καταναλώνουν ενέργεια. Είμαι σίγουρος για την πορεία της ενεργειακής μετάβασης της Ρουμανίας. Ο Όμιλος ΔΕΗ και ιδιαίτερα η τοπική μας ομάδα είναι εδώ για να κάνει το καθήκον της».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

