Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί μεγάλη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, στο κέντρο της Αθήνας και σε άλλες περιοχές της Αττικής, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη μελών μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης.

Όπως αναφέρουν στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές της ΕΛΑΣ, έως αυτή την ώρα έχουν πραγματοποιηθεί πενήντα προσαγωγές, ενώ αναμένεται να φτάσουν ή και να ξεπεράσουν τις εξήντα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από τις έως τώρα προσαγωγές πρόκειται να μετατραπούν σε συλλήψεις περισσότερες από τριάντα.

Μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση αναμένεται αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

