Οικονομική ενίσχυση και δεύτερη επαγγελματική ευκαιρία στους πρώην εργαζομένους στα Ελληνικά Ναυπηγεία παρέχει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπέγραψαν οι υπουργοί Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και οι Υφυπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Η ΚΥΑ, προβλέπει τα εξής:

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 2.700 ευρώ σε κάθε έναν από τους ανέργους, πρώην εργαζόμενους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και εν γένει όσων συμπεριλαμβάνονται στην περ. β΄ της παρ.9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄94).

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης με στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των πρώην εργαζόμενων της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και εν γένει όσων συμπεριλαμβάνονται στην περ. β΄ της παρ. 9, του άρθρου 26 του ν. 4258/2014 (Α΄94) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 34 του ν.5058/2023 (Α΄170) και των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους με το Πολεμικό Ναυτικό έληξαν την 31.12.2023. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 474 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης των ανέργων σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού (130 θέσεις) και των ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και ΟΣΥ ΑΕ (344 θέσεις).

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ ενώ η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού των 17.266.720,32 ευρώ. Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.), η οποία εκδίδει τη Δημόσια Πρόσκληση, με την οποία εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησης του μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πιστοποίηση. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων (upskilling) ή/και η επανακατάρτισή τους (reskilling) σε θεματικά αντικείμενα των ειδικοτήτων τους.

Με αφορμή την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Με την απόφασή μας αυτή επιβεβαιώνουμε έμπρακτα τη δέσμευσή μας για τη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων. Βρισκόμαστε δίπλα τους προσφέροντας λύσεις που ικανοποιούν άμεσα τις ανάγκες τους. Στους πρώην εργαζομένων στα Ελληνικά Ναυπηγεία δίνουμε εκτός από την έκτακτη οικονομική ενίσχυση, μια δεύτερη επαγγελματική ευκαιρία και τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους σε θεματικά αντικείμενα των ειδικοτήτων τους. Οι πολιτικές μας έχουν ως βασικό γνώμονα τη στήριξη των εργαζομένων και των ανέργων. Κανείς δεν πρόκειται να μείνει πίσω».



Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας ανέφερε: «Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διαχρονικά έχει ενσκήψει στο ζήτημα των πρώην εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνικά Ναυπηγεία». Σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία δόθηκε μία σημαντική λύση, με την ΚΥΑ η οποία υπογράφηκε. Βασικό πυλώνα της Απόφασης αποτελεί το Πολεμικό Ναυτικό, το οποίο θα προσλάβει 130 εργαζόμενους, μέσω της ΔΥΠΑ. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης, η Κυβέρνηση αποδεικνύει τη βούλησή της για την αντιμετώπιση της ανεργίας και τη στήριξη των εργαζομένων ενός κλάδου ο οποίος έχει συμβάλλει στην αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας».

Η Υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως δήλωσε: «Με τη συγκεκριμένη απόφαση στηρίζουμε έμπρακτα τους πρώην εργαζομένους στα Ελληνικά Ναυπηγεία με ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, με προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, με οικονομική ενίσχυση. Ενισχύουμε διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό, παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών προς τους Έλληνες πολίτες».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ανέφερε: «Η ενίσχυση της απασχόλησης παραμένει η κεντρική επιλογή της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ανεργίας και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των ελλήνων πολιτών. Ταυτόχρονα, με τη συγκεκριμένη ΚΥΑ επιτυγχάνεται άμεσα μια εξαιρετικά σημαντική αύξηση του προσωπικού των αστικών συγκοινωνιών της πρωτεύουσας. Η ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και η ΟΣΥ ΑΕ θα ενισχυθούν με 344 νέους εργαζόμενους, οι οποίοι διαθέτουν εργασιακή εμπειρία και πολλοί εξ αυτών εξειδίκευση στον τεχνικό τομέα. Με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν ειδικότητες πεδίου που έχουν νευραλγική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία των συγκοινωνιών και, ως εκ τούτου, την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού».



