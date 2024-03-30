Δράμα: Ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη αρχαίου οικισμού κάτω από την πόλη

Ένας αρχαίος οικισμός ιστορικών χρόνων υπάρχει κάτω από την πόλη της Δράμας. Αν και ο ισχυρισμός αυτός δεν έχει βεβαιωθεί έως τώρα με αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, από τις ανασκαφικές εργασίες που γίνονται στην πόλη με διάφορες αφορμές, προκύπτουν ευρήματα που είναι πάρα πολύ σημαντικά, γιατί δίνουν στοιχεία για μία άγνωστη περίοδο της πόλης.

Κάποια αντίστοιχα πρόσφατα στοιχεία παρουσίασε η αρχαιολόγος Κωνσταντίνα Αμοιρίδου στην 36η ετήσια Αρχαιολογική Συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και τη Θράκη, που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη.

«Την περίοδο αυτή γίνονται εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Δράμας, ενός ναού που βρίσκεται μέσα στο κέντρο της Δράμας και χρονολογείται από τον 10ο αιώνα. Οι ανασκαφικές εργασίες ξεκίνησαν το 2020 στον περιβάλλοντα χώρο του ναού, στο πλαίσιο ενός έργου που είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και εκτελείται με αυτεπιστασία από την Εφορία Αρχαιοτήτων Δράμας», εξήγησε στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Αμοιρίδου.

«Μέχρι τώρα έχουμε βρει ένα εκτεταμένο νεκροταφείο του πληθυσμού που ζούσε μέσα στο κάστρο της Δράμας, με 159 ταφές διαφόρων τύπων βυζαντινών χρόνων», τόνισε η αρχαιολόγος, λέγοντας ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανασκαφικής έρευνας που αφορούν στο βυζαντινό κομμάτι, δηλαδή το νεκροταφείο και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία του ναού, θα ανακοινωθούν, όταν ολοκληρωθούν οι ανασκαφικές εργασίες.

Η ανακοίνωση στο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης, αφορούσε στα προχριστιανικά ευρήματα της ανασκαφής, δηλαδή σε ό,τι έχει προκύψει και εντάσσεται σε χρόνους προ Χριστού, στα ελληνιστικά και ρωμαϊκά χρόνια. Τα ευρήματα αυτά είναι όστρακα, δηλαδή κομμάτια κεραμικής, τα οποία χρονολογούνται από τα ελληνιστικά χρόνια, ένα τμήμα πήλινου ειδωλίου ανδρικής μορφής, ένας μαγικός λίθος καταδεσμικής μαγείας, ένα τμήμα μαρμάρινης αναθηματικής στήλης και ένα θραύσμα ενεπίγραφης πλάκας ρωμαϊκών χρόνων από επιτύμβια στήλη ή σαρκοφάγο.

«Είναι να σύνολο που μας βεβαιώνει αυτό που ξέραμε ήδη από πριν, ότι μέσα στο κέντρο της Δράμας και κάτω από την πόλη, προϋπήρχε ένας αρχαίος οικισμός ιστορικών χρόνων. Αυτό δεν έχει βεβαιωθεί μέχρι τώρα ανασκαφικά και δεν γνωρίζουμε το πού ακριβώς. Πάντως όπου και να σκάψουμε, υπάρχουν ευρήματα προχριστιανικών χρόνων» υπογράμμισε η κ. Αμοιρίδου.

Άλλωστε, ανασκαφές που έχουν γίνει κατά καιρούς από τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, έφεραν στο φως ένα σύνολο μαρμάρινων ή λίθινων αγαλμάτων και προτομών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

