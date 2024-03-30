Κολωνάκι: Στις Αχαρνές συνελήφθη 41χρονος που κατηγορείται ότι έριξε πυρά

Ένας 41χρονος που κατηγορείται ότι πυροβόλησε κατά τη διάρκεια επεισοδίου, το οποίο σημειώθηκε τα ξημερώματα, στο Κολωνάκι, συνελήφθη στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μέσα σε αυτοκίνητο μαζί με 39χρονη. Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκε επιμελώς κρυμμένο πιστόλι με 12 φυσίγγια, καθώς και μικροποσότητα κοκαΐνης, στην κατοχή της γυναίκας, η οποία, επίσης, συνελήφθη.

Σε βάρος του 41χρονου που ταυτοποιήθηκε ως εμπλεκόμενος στο περιστατικό, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και απειλή. Η 39χρονη συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς, με αφορμή λεκτικό επεισόδιο που είχε με 27χρονο σε νυχτερινό κέντρο, βγήκαν στη συμβολή των οδών Ηρακλείτου και Αναγνωστοπούλου, όπου ο 41χρονος απείλησε τον 27χρονο με μαχαίρι, ενώ ταυτόχρονα άγνωστα άτομα τον χτύπησαν με γροθιές.

Συνομήλικος φίλος του 27χρονου, που προσπάθησε να τον βοηθήσει, δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι, ενώ εκείνη τη στιγμή έπεσαν δύο πυροβολισμοί, χωρίς, ευτυχώς, να τραυματιστεί κάποιος από σφαίρες.

Αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης, που έσπευσαν στο σημείο, αφού μερίμνησαν για τη διακομιδή των τραυματιών στον "Ευαγγελισμό", κατά την αυτοψία στο χώρο περισυνέλεξαν δύο κάλυκες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ παράλληλα είναι σε εξέλιξη η έρευνα της ΕΛΑΣ για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

