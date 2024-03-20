Σε 67χρονο ασθενή το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έγινε χθες,Τρίτη σε ασθενή 67 ετών για αφαίρεση βουβωνοκήλης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα των συνεργατών που όπως επισημαίνει «έμπρακτα συνεχίζουν την προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες!».

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Έλενα Ροφαέλα παρακολούθησε από μέσα το πρώτο απογευματινό χειρουργείο και μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο τόνισε πως είναι σημαντικό σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο να γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από το προσωπικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.