Σε 67χρονο ασθενή το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Η διοικήτρια του νοσοκομείου παρακολούθησε από μέσα το πρώτο απογευματινό χειρουργείο και τόνισε πως είναι σημαντικό σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο να γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από το προσωπικό

Νοσοκομείο

Το πρώτο απογευματινό χειρουργείο στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έγινε χθες,Τρίτη σε ασθενή 67 ετών για αφαίρεση βουβωνοκήλης.

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα των συνεργατών που όπως επισημαίνει «έμπρακτα συνεχίζουν την προσπάθεια παροχής υπηρεσιών υγείας στους πολίτες!».

Η διοικήτρια του νοσοκομείου Έλενα Ροφαέλα παρακολούθησε από μέσα το πρώτο απογευματινό χειρουργείο και μιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο τόνισε πως είναι σημαντικό σε ένα μικρό επαρχιακό νοσοκομείο να γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια από το προσωπικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

