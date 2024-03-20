Στη σύλληψη μιας 43χρονης που έκλεβε αντικείμενα από νοσηλευόμενους και συνοδούς στο νοσοκομείο «Μεταξά», προσποιούμενη την αποκλειστική νοσοκόμα, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ η 43χρονη εισήλθε πρωινές ώρες της 17-3-2024 στο νοσοκομείο, όπου προσποιούμενη την αποκλειστική νοσοκόμα, προέβη σε κλοπή κινητών τηλεφώνων, χρηματικού ποσού και τραπεζικής κάρτας από νοσηλευόμενους και συνοδούς.

Στη συνέχεια η συλληφθείσα πραγματοποίησε αγορές με την τραπεζική κάρτα που είχε αφαιρέσει.

Οι πράξεις της 43χρονης έγιναν αντιληπτές από το ιατρικό προσωπικό και συνοδούς και κατά την προσπάθειά τους να την ακινητοποιήσουν, η κατηγορούμενη άσκησε σωματική βία με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό μιας νοσηλεύτριας. Δύναμη της Άμεσης Δράσης κατάφερε να συλλάβει την 43χρονη, ενώ κατά την άφιξή της στο Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου επιτέθηκε στους αστυνομικούς με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός αστυνομικού.

Από την έρευνα στην κατοχή της ανευρέθησαν τα αφαιρεθέντα τα οποία αποδόθηκαν στους κατόχους τους και -30- φαρμακευτικά δισκία χωρίς την απαιτούμενη συνταγή.

Η 43χρονη κατηγορείται για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή, βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, απάτη με υπολογιστή και παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

