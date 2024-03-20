Λογαριασμός
Τραγωδία στην Πάτρα: Βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε σπίτι

Το μωρό βρήκαν οι γονείς του νεκρό, μέσα στο σπίτι τους

Βρέφος Πάτρα

Νεκρό βρέθηκε το πρωΐ της Τετάρτης μωρό ενός έτους στην Πάτρα.

Σύμφωνα με το tempo24, το μωρό βρήκαν οι γονείς του νεκρό, μέσα στο σπίτι τους στην οδό Ευρυσθέως, και αμέσως ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία, που πραγματοποιεί έρευνες αυτή την ώρα για τα αίτια της τραγωδίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το μωρό έφυγε από τη ζωή από παθολογικά αίτια. 

Πηγή: tempo24

TAGS: Πάτρα βρέφος
