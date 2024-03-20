Φωτιά που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Νέα Ιωνία προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικές, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση στο μπαλκόνι του διαμερίσματος βρέθηκαν δύο εγκλωβισμένες γυναίκες, οι οποίες τελικά απεγκλωβίστηκαν.
Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρου Παναγούλη και στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
#Πυρκαγιά σε διαμέρισμα επί της οδού Αλέξανδρου Παναγούλη στο δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και το ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 20, 2024
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.