Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στη Νέα Ιωνία - Απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες

Στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Πυροσβεστική

Φωτιά που σημειώθηκε σε διαμέρισμα στην Νέα Ιωνία προκάλεσε την κινητοποίηση της πυροσβεστικές, ενώ σύμφωνα με ενημέρωση στο μπαλκόνι του διαμερίσματος βρέθηκαν δύο εγκλωβισμένες γυναίκες, οι οποίες τελικά απεγκλωβίστηκαν.

Ειδικότερα, η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρου Παναγούλη και στην περιοχή έσπευσαν και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
 

