Σαρηγιάννης στον ΣΚΑΪ: Θα φτάσουμε πάνω από 7.000 κρούσματα την ημέρα γύρω στις 22 Ιανουαρίου

Τις επομενες μέρες θα ακολουθήσει κορύφωση διασποράς τόσο στον κορωνοϊό όσο και στις άλλες λοιμώξεις, τόνισε ο καθηγητής Δημοσθ΄'ενης Σαρηγιάννης μιλώντας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή Σήμερα.

Μάλιστα, τόνισε ότι σύμφωνα με τα μοντέλα προβλέπεται η κορύφωση θα σημειωθεί μέχρι τις 22-23 Ιανουαρίου, περιόδο κατά την οποία θα καταγράφονται ως και 7.200 την ημέρα.

Μετά θα ακολουτθήσει αργή αποκλιμάκωση, ανέφερε συνιστώντας προσοχή καθώς υπάρχουν όπως είπε κι άλλες γιορτές, όπως οι Απόκριες μέσα στον Φεβρουάριο.

Τόνισε ότι οι αρχικοί υπολογισμοί πριν από τα Χριστούγεννα προέβλεπαν ότι θα φτάναμε μέχρι και 8.800 κρούσματα ημερησίως στην κορύφωση της διασποράς, αλλά υπάρχει αυτή η σημαντική διόρθωση προς τα κάτω λόγω αλλαγής συμπεριφοράς του κόσμου: «Αρχίσαμε να προσέχουμε, φοράμε λίγο παραπάνω τη μάσκα, κάνουμε τεστ, γίνεται συνείδηση ότι πρέπει να προσέξουμε» είπε ο κ. Σαρηγιάννης.

Πρόσθεσε ότι έχει αρχίσει ο κόσμος να κάνει και εμβόλια, «ακόμη προλαβαίνουμε, αν δράσουμε τώρα» όπως είπε.

Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, όπως είπε.

Πηγή: skai.gr

