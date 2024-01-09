Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυτή την ώρα σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται:

στα δύο ρεύματα της παραλιακής προς το Έδεμ

στην Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία

στην κάθοδο της Μεοσγείων στην Αγία Παρασκευή και τον Χολαργό

στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα

στην κάθοδο του Κηφισού από Αττική Οδό προς το Περιστέρι

στην κάθοδο της Κηφισίας

στην Χελμού - Κρυονερίου από τον Άγιο Στέφανο προς την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

