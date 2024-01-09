Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης
Αυτή την ώρα σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται:
-
στα δύο ρεύματα της παραλιακής προς το Έδεμ
- στην Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία
- στην κάθοδο της Μεοσγείων στην Αγία Παρασκευή και τον Χολαργό
- στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα
- στην κάθοδο του Κηφισού από Αττική Οδό προς το Περιστέρι
- στην κάθοδο της Κηφισίας
- στην Χελμού - Κρυονερίου από τον Άγιο Στέφανο προς την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
Πηγή: skai.gr
