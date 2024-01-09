Λογαριασμός
Ποιοι δρόμοι έχουν κίνηση αυτή την ώρα

Ποιους δρόμους να αποφύγετε

μποτιλιαρισμα

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Αυτή την ώρα σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται:

  • στα δύο ρεύματα της παραλιακής προς το Έδεμ

  • στην Κατεχάκη και Κανελλοπούλου προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία
  • στην κάθοδο της Μεοσγείων στην Αγία Παρασκευή και τον Χολαργό
  • στην άνοδο του Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκηδόνα
  • στην κάθοδο του Κηφισού από Αττική Οδό προς το Περιστέρι
  • στην κάθοδο της Κηφισίας
  • στην Χελμού - Κρυονερίου από τον Άγιο Στέφανο προς την εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας
