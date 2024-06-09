Γεγονότα



411 π.Χ.:Πραξικόπημα ολιγαρχικών εκδηλώνεται στην Αθήνα

1815: Ολοκληρώνονται οι εργασίες του Συνεδρίου της Βιέννης. Υπό την προεδρία του αυστριακού πολιτικού Κλέμενς φον Μέτερνιχ, προσπάθησε να αναδιατάξει τον πολιτικό χάρτη της Ευρώπης, μετά την ήττα του Ναπολέοντα.

1898:Η Μ. Βρετανία «νοικιάζει» το Χονγκ Κονγκ από την Κίνα για 99 χρόνια.

1930:Συνωστισμός σημειώνεται στην οδό Ερμού της Αθήνας και διακοπή της συγκοινωνίας από το πλήθος, που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει τη Μις Ευρώπη, Αλίκη Διπλαράκου.

1976:Στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, που διεξάγεται στη Νέα Φιλαδέλφεια, ο Βασίλης Χατζηπαναγής οδηγεί σε μεγάλη νίκη τον Ηρακλή επί του Ολυμπιακού με 6-5 στα πέναλτι. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 4-4.

2010:Ανεξαρτητοποιούνται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Φώτης Κουβέλης, Νίκος Τσούκαλης, Θανάσης Λεβέντης και Γρηγόρης Ψαριανός, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει «αρνητική».



Γεννήσεις



1781: Τζορτζ Στέφενσον, άγγλος μηχανικός, εφευρέτης της πρώτης ατμομηχανής. (Θαν. 12/8/1848)

1917: Έρικ Χομπσμπάουμ, βρετανός μαρξιστής διανοούμενος, από τους κορυφαίους ιστορικούς του 20ου αιώνα. (Θαν. 1/10/2012)

1963:Τζόνι Ντεπ, αμερικανός ηθοποιός.

Θάνατοι



1847: Βάσος Μαυροβουνιώτης, ήρωας της ελληνικής επανάστασης από το Μαυροβούνιο. Το πραγματικό του όνομα ήταν Βάσο Μπράγιοβιτς. (Γεν. 1797)

1870: Τσαρλς Ντίκενς, άγγλος μυθιστοριογράφος. (Γεν. 7/2/1812)

2012: Ζωρζ Σαρή, ελληνίδα ηθοποιός και από τους σπουδαιότερους συγγραφείς παιδικών βιβλίων στη χώρα μας. (Γεν. 23/5/1925)

