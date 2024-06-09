Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 9 Ιουνίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά

γιορτή

Σήμερα είναι του Αγίου Ροδίωνος. Γιορτάζουν οι Ροδάνθη, Ροζάνθη. 

Ανατολή ήλιου: 06:02 - Δύση ήλιου: 20:46

Σελήνη 2.9 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιορτή Γιορτή σήμερα Εορτολόγιο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark