Κατεσβέσθη φωτιά σε διαμέρισμα στη Φωκίωνος Νέγρη - Απεγκλωβίστηκαν 2 άτομα

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε 2 άτομα που είχαν βγει στο μπαλκόνι 

Πυροσβεστική

Κατεσβέσθη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν 2 το πρωί, σε διαμέρισμα 2ο ορόφου, στη Φωκίωνος Νέγρη.

Η πυροσβεστική απεγκλώβισε 2 άτομα που είχαν βγει στο μπαλκόνι ενώ στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
 

