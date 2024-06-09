Κατεσβέσθη φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν 2 το πρωί, σε διαμέρισμα 2ο ορόφου, στη Φωκίωνος Νέγρη.
Η πυροσβεστική απεγκλώβισε 2 άτομα που είχαν βγει στο μπαλκόνι ενώ στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, επί της οδού Φωκίωνος Νέγρη στην Αθήνα. Επιχείρησαν 15 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2024
Πηγή: skai.gr
