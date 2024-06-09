Λογαριασμός
Τροχαίο στη Συγγρού με ανατροπή οχήματος - Απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα

Μία γυναίκα απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

ΕΚΑΒ

Ανατροπή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το πρωί στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου με την Ποσειδώνος.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το όχημα μία γυναίκα εν ζωή η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. 

