Ανατροπή αυτοκινήτου στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το πρωί στη λεωφόρο Συγγρού, στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος του κόμβου με την Ποσειδώνος.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής και απεγκλώβισαν από το όχημα μία γυναίκα εν ζωή η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Πηγή: skai.gr
