Γνωμοδότηση μεγάλου δικηγορικού γραφείου για να αξιολογηθούν οι επόμενες κινήσεις, όπως τυχόν προσφυγή στο ΣτΕ σχετικά με το θέμα του μπόνους ορόφων σε ενεργειακές οικοδομές που προβλέπει ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός, θα ζητήσει ο Δήμος Αθηναίων σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αθηναίων Βασίλης Μπόκος.

Στην επιστολή του ο κ. Δούκας επισημαίνει ότι η Αθήνα δεν αντέχει άλλο τσιμέντο, μεγαλύτερα ύψη και μεγαλύτερους συντελεστές δόμησης, ζητά "κατεπειγόντως" τον εξορθολογισμό του πολεοδομικού σχεδιασμού της πόλης και των χρήσεων γης και καλεί τον υπουργό να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, ώστε να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη δόμηση

Ο Δήμος Αθηναίων έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά Δήμων που έχουν αντιδράσει στις σχετικές διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.